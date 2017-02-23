Памяти Алексея Петренко
Актер скончался на 79-м году жизни
Петренко родился 26 марта 1938 г. в Черниговской области. В 1961 г. окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. На фото: съемки кинофильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
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Играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, на сценах Московского драматического театра на Малой Бронной и МХАТа. На фото: кадр из фильма «Жестокий романс»
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С 1991 г. Алексей Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького
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Актер снимался в таких фильмах, как «Двадцать дней без войны», «Женитьба», «ТАСС уполномочен заявить», «Узник замка Иф», «Похороните меня за плинтусом» (на фото)
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Кадр из фильма «Ёлки 2»
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Фильмография Петренко насчитывает около 80 картин
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В среду, 22 февраля, на 79-м году жизни актер умер, сообщил Союз кинематографистов России
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