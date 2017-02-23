Памяти Алексея Петренко

Анатолий Ковтун /Фотохроника ТАСС

Петренко родился 26 марта 1938 г. в Черниговской области. В 1961 г. окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. На фото: съемки кинофильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

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