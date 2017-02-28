Карнавал в Рио-де-Жанейро

Mauro Pimentel / AP

Еще на карнавале выбирают короля, королеву и принцесс. Они получают денежное вознаграждение за победу, но вместе с ним и обязанности: в течение целого года посещать мероприятия, посвященные карнавалу, и всячески способствовать его популяризации

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