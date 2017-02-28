Карнавал в Рио-де-Жанейро
Как проходит крупнейший праздник мира
Самый масштабный карнавал мира проходит в Рио-де-Жанейро
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В 2004 г. он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой карнавал в мире
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По информации издания The Rio Times, в 2016 г. около 1 млн туристов посетили город в период карнавала и принесли $740 млн в местную экономику
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В 2017 г. праздник проходит с 24 по 28 февраля
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В карнавале принимают участие 200 школ самбы и 300 местных уличных коллективов
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Соревнования школ самбы в программу карнавала включили в 1932 г., при этом сами костюмированные празднества проводятся еще с XVII в.
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Победителей конкурса объявляют в последний день карнавала
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Еще на карнавале выбирают короля, королеву и принцесс. Они получают денежное вознаграждение за победу, но вместе с ним и обязанности: в течение целого года посещать мероприятия, посвященные карнавалу, и всячески способствовать его популяризации
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Помимо официальных конкурсов и мероприятий, проходящих на самбодроме «Маркиз де Сапукаи», стихийные празднования случаются по всему городу
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Городской праздник гораздо демократичнее официального: веселиться на улицах можно бесплатно
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