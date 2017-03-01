Афиша на выходные: «ДДТ», победители «Оскара», Lego и новый фильм о людях Икс
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат выходит кинокомикс «Логан» (Logan) — самый кровавый, самый печальный и, может быть, самый умный фильм из серии о людях Икс
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Выставка «Искусство Лего» в «Экспоцентре», автором которой стал художник Натан Савайа, представляет экспонаты, сделанные из деталей конструктора Lego. Канал CNN включил «Искусство Лего» в десятку самых успешных и зрелищных выставок в мире, в Россию она приехала впервые. Помимо эскпозиции на выставке организована игровая зона, где собраны разные варианты развлечений - от компьютерных игр до мастер-классов по созданию собственных арт-объектов из кубиков Lego
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«Лунный свет» - тихая, красиво снятая история взросления в опасном пригороде Майами, которую Американская киноакадемия только что назвала лучшим фильмом года. Раньше она получила и "Золотой глобус"
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Еще одна новинка проката, отмеченная «Оскарами», - «Манчестер у моря», драма о сложных отношениях между подростком и его опекуном. У фильма две награды - за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (Кейси Аффлек)
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В ресторане Maritozzo пройдут гастроли итальянского шеф-повара, чемпиона мира по приготовлению пасты Альфонсо Капуто. 3 и 4 марта он даст два ужина совместно с шеф-поваром заведения Андреа Имперо, для которых приготовит сет из семи подач (например, суп из диких ракушек и морепродуктов с круассаном из красных креветок, спагетти граньяно, неаполитанская сфольятелла с начинкой). Стоимость сета - 5000 руб.
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В Москве постепенно заканчивается сезон зимних развлечений, например, уже несколько крупных катков закрыли сезон 2016/2017. В выходные еще можно покататься на катке "Лед" в Сокольниках и в Парке Горького
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В гастрономическом Le Restaurant с марта начинают проводить фестивали региональных вин. Каждый месяц шеф-повар и шеф-сомелье будут составлять эногастрономические сеты из трех перемен блюд и вина к ним, посвященные винным регионам разных стран. Сет марта посвятили винам Луары, Бургундии и Аквитании. Стоимость - 2500 руб.
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Группа «ДДТ» дает большой ретроспективный концерт «История звука». Выступление будет состоять из трёх отделений, каждое из которых охватит одну эпоху истории группы. Кроме того, рокеры исполнят раритетные вещи, которые очень давно не играли на своих концертах. «Олимпийский», 5 марта, 19:00
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«Фауст» Шарля Гуно в театре «Новая опера» поставлен с оглядкой на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который обожал эту оперу и насытил ее мотивами свое произведение
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На выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее представлено не так много предметов: два Евангелия, крест, покров и кадильницы. Икон всего 12, но каждая очень красива
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