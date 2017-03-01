Афиша на выходные: «ДДТ», победители «Оскара», Lego и новый фильм о людях Икс

А. Гордеев / Ведомости

Выставка «Искусство Лего» в «Экспоцентре», автором которой стал художник Натан Савайа, представляет экспонаты, сделанные из деталей конструктора Lego. Канал CNN включил «Искусство Лего» в десятку самых успешных и зрелищных выставок в мире, в Россию она приехала впервые. Помимо эскпозиции на выставке организована игровая зона, где собраны разные варианты развлечений - от компьютерных игр до мастер-классов по созданию собственных арт-объектов из кубиков Lego

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