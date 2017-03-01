Лучшие фотографии «Ведомостей» в феврале 2017 года
Начинаем публиковать самые яркие снимки месяца
Парламентарии Валентина Петренко и Оксана Белоконь на заседании Совета Федерации
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Масленичные украшения на Поклонной горе в Москве
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26 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, полиция задержала напавшего
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Премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля
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Снос торговых павильонов у м. «Белорусская» в Москве 13 февраля
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На улице Кирова
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КПРФ отметила 23 февраля шествием и митингом в Москве. На фото посетитель кафе наблюдает за колонной коммунистов
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Уличная сценка в Москве
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На 30-м съезде ЛДПР, который прошел 4 февраля в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии
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В Венеции прошел знаменитый карнавал
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