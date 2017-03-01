Досуг

Лучшие фотографии «Ведомостей» в феврале 2017 года

Начинаем публиковать самые яркие снимки месяца
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Парламентарии Валентина Петренко и Оксана Белоконь на заседании Совета Федерации
Андрей Гордеев / Ведомости
Парламентарии Валентина Петренко и Оксана Белоконь на заседании Совета Федерации
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Масленичные украшения на Поклонной горе в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Масленичные украшения на Поклонной горе в Москве
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26 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, полиция задержала напавшего
Максим Стулов / Ведомости
26 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, полиция задержала напавшего
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Премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля
Евгений Разумный / Ведомости
Премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля
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Снос торговых павильонов у м. «Белорусская» в Москве 13 февраля
Максим Стулов / Ведомости
Снос торговых павильонов у м. «Белорусская» в Москве 13 февраля
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На улице Кирова
Евгений Разумный / Ведомости
На улице Кирова
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КПРФ отметила 23 февраля шествием и митингом в Москве. На фото посетитель кафе наблюдает за колонной коммунистов
Максим Стулов / Ведомости
КПРФ отметила 23 февраля шествием и митингом в Москве. На фото посетитель кафе наблюдает за колонной коммунистов
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Уличная сценка в Москве
Андрей Гордеев / Ведомости
Уличная сценка в Москве
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На 30-м съезде ЛДПР, который прошел 4 февраля в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии
Сергей Портер / Ведомости
На 30-м съезде ЛДПР, который прошел 4 февраля в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии
9/10
В Венеции прошел знаменитый карнавал
Александра Астахова / Ведомости
В Венеции прошел знаменитый карнавал
10/10
  • Парламентарии Валентина Петренко и Оксана Белоконь на заседании Совета Федерации
  • Масленичные украшения на Поклонной горе в Москве
  • 26 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, полиция задержала напавшего
  • Премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля
  • Снос торговых павильонов у м. «Белорусская» в Москве 13 февраля
  • На улице Кирова
  • КПРФ отметила 23 февраля шествием и митингом в Москве. На фото посетитель кафе наблюдает за колонной коммунистов
  • Уличная сценка в Москве
  • На 30-м съезде ЛДПР, который прошел 4 февраля в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии
  • В Венеции прошел знаменитый карнавал
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