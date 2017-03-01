Модные тенденции на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже

Alessandro Garofalo / Reuters

В показе Dolce & Gabbana в этом сезоне приняли участие непрофессиоанльные модели - клиенты марки со всего мира. На фото: жена миллиардера Андрея Скоча Елена Лихач (вторая слева) с дочерью (третья)

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