Модные тенденции на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже
Что предлагают ведущие мировые дизайнеры
Марафон Недель моды pret-a-porte закрывают показы в Париже. На фото: модель Белла Хадид (на переднем плане) в финале дефиле Lanvin сезона осень-зима 2017/18
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На должность креативного директора Yves Saint Laurent прочат Рикардо Тиши, покинувшего Givenchy в январе этого года. Но пока слухи не подтверждаются, коллекцию осень-зима представлял нынешний главный дизайнер Энтони Вакарелло
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Показам в Париже предшествует Неделя моды в Милане. По традиции ее закрывает шоу Giorgio Armani
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Одно из самых обсуждаемых в прессе событий миланской Недели моды - появление сомалийской модели Халимы Аден в хиджабе на показе Max Mara
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В показе Dolce & Gabbana в этом сезоне приняли участие непрофессиоанльные модели - клиенты марки со всего мира. На фото: жена миллиардера Андрея Скоча Елена Лихач (вторая слева) с дочерью (третья)
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Одна из главных тенденций последних сезонов - цветной мех. На фото: показ Marni
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Модель во время дефиле Missoni
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Современная классика в исполнении дома Ferragamo
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Неделя моды в Лондоне в последние годы утратила влияние. Самый ожидаемый показ - дефиле Burberry
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Другой знаменитый участник Недели моды в Лондоне - Джулиен Макдональд
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Открывают модный сезон дефиле в Нью-Йорке. На фото: модель на показе Ralph Lauren
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Самый ожидаемый показ Недели моды в Нью-Йорке - презентация первой коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein, в которой одновременно участвовали девушки и юноши. Дебют Симонса получил очень хорошие отзывы в профильной прессе
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Американская классика на шоу Michael Kors
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Показы Oscar de la Renta (модели идут слева направо) и Monse проходили отдельно, но на финальный выход модели вышли вместе
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Модель во время дефиле Carolina Herrera
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Закрывал череду нью-йоркских дефиле показ Marc Jacobs, который прошел на одной из центральных улиц города - Парк-авеню
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