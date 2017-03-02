Вино в 2016 году дорожало быстрее автомобилей и драгоценностей

Г. Анисимов / Ведомости

Классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости, в 2016 г. переместились на второе место. За год редкие авто прибавили в цене в среднем 9%. Больше всего выросла цена автомобилей Porsche (+9%), Ferrari (+8%) и Merсedes Benz (+6%). Porsche пользуется все большей популярностью у коллекционеров и остается лидером по росту цен за 10 лет (+420%)

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