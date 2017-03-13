Метро превратилось в театр
На станции «Достоевская» выступили артисты балета
Станция метро «Достоевская» в Москве превратилась в театральную сцену в ночь на 12 марта. Артисты театра «Балет Москва» разыграли на платформе станции постановку «Кафе Идиот»
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Спектакль стал частью культурно-образовательного проекта метрополитена – «Ночи в метро»
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Перед началом постановки в вестибюле станции играла живая музыка в исполнении музыкантов проекта «Музыка в метро»
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Зрителями «Ночи балета» на «Достоевской» стали более 150 человек, сообщается на сайте метрополитена
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Спектакль поставил хореограф Александр Пепеляев по мотивам романа Федора Достоевского. Следующая акция "Ночи в метро" пройдет в апреле, сообщает ТАСС
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