В Москве началась неделя моды от Mercedes-Benz
Показы коллекций осень-зима 2017/18 проходят с 12 по 17 марта
Неделю моды осень-зима 2017/18 открыл Детский мир коллекцией «Рожденный быть рок-звездой»
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Тему одежды для детей и подростков – на этот раз вечерние костюмы – представил и дизайнерский дуэт Kibosvskaya&Pablosky
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Коллекция дизайнера Dimaneu выполнена традиционно в минималистичной палитре: сочный красный, прохладный голубой, синий, белый и черный. Впервые использована 3D-вязка для создания тончайшей кружевной ткани
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Модели Dimaneu. У дизайнера появился новый узнаваемый элемент – брендированные ремешки в виде чокеров, поясов и бретелек шлейфом
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Chapurin продемонстрировал коллекцию одежды делового стиля, выполненную для бренда Finn Flare. Комфортность бизнес-среды подчеркивают пуховики и платья oversize и свободные брюки со стрелками
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Акцентами коллекции стали крупные банты на сумках, массивные шарфы и капюшоны. Основные цвета – металлик, алый, черный и изумрудный
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Модели Mercedes-Benz Fashion Week
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Юлия Николаева показала «интеллектуальную оболочку для городской жительницы». В ее коллекции преобладает прямой крой, трапеции, один или два основных тона
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Основные цвета коллекции Alexandr Rogov – розовый, серый с золотом и заметным блеском. Именно такой – смелой, дерзкой и заметной – должна быть современная девушка, считает дизайнер
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Бессменный хедлайнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia Slava Zaitsev. В коллекции этого года – четкие силуэты, верхняя одежда из жаккарда и цветного сукна, костюмы-тройки и коктейльные платья – женственность возведена в культ
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Центральной моделью стало платье невесты, дополненное причудливым головным убором, отправляющим к истокам русских сказок
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Бэкстейдж недели моды
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Mercedes-Benz Fashion Week проходит в Москве с 12 по 29 марта, показы идут с 12 по 17 марта
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Зал «Манежа» в первые дни переполнен
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Одна из задач организаторов Mercedes-Benz Fashion Week – показать коллекции российских дизайнеров и производителей на ведущих мировых Неделях моды, сообщается на сайте организатора
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