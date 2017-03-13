В Москве началась неделя моды от Mercedes-Benz

SLAVA ZAITSEV / Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Бессменный хедлайнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia Slava Zaitsev. В коллекции этого года – четкие силуэты, верхняя одежда из жаккарда и цветного сукна, костюмы-тройки и коктейльные платья – женственность возведена в культ

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