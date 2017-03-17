Досуг

Как в мире отмечают День святого Патрика

Шествия, танцы, подсветка водопада и маскарад
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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Мидлтон) поздравляют гвардейцев ирландского батальона с Днем св. Патрика накануне парада в Лондоне
Kirsty Wigglesworth / AP
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Мидлтон) поздравляют гвардейцев ирландского батальона с Днем св. Патрика накануне парада в Лондоне
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Участники парада в честь покровителя Ирландии в Дублине
Clodagh Kilcoyne / REUTERS
Участники парада в честь покровителя Ирландии в Дублине
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Парад в Дублине, Ирландия
AIDAN CRAWLEY / EPA
Парад в Дублине, Ирландия
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Ирландские танцы и гигантский св. Патрик на Трафальгарской площади в Лондоне
Alberto Pezzali/Pacific / BarcroftMedia/TASS
Ирландские танцы и гигантский св. Патрик на Трафальгарской площади в Лондоне
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Парад в честь покровителя Ирландии в Чикаго, 12 марта
Patrick Gorski / NurPhot/Getty Images
Парад в честь покровителя Ирландии в Чикаго, 12 марта
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Подсветка Рейнского водопада в Нойхаузене, Швейцария
ENNIO LEANZA / EPA
Подсветка Рейнского водопада в Нойхаузене, Швейцария
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День св. Патрика в Сиднее
DAN HIMBRECHTS / EPA
День св. Патрика в Сиднее
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Участник парада в Нью-Йорке
Eduardo Munoz / REUTERS
Участник парада в Нью-Йорке
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Фонтан перед Белым домом в Вашингтоне в День св. Патрика стал зеленым
Jonathan Ernst / REUTERS
Фонтан перед Белым домом в Вашингтоне в День св. Патрика стал зеленым
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Волынщик на параде в Мюнхене
Andreas Gebert / DPA/ AP
Волынщик на параде в Мюнхене
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Процессия к могиле св. Патрика в городе Даунпатрик, Северная Ирландия. Считается, что святой прибыл с миссией именно в эту местность
Charles McQuillan/Getty Images
Процессия к могиле св. Патрика в городе Даунпатрик, Северная Ирландия. Считается, что святой прибыл с миссией именно в эту местность
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  • Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Мидлтон) поздравляют гвардейцев ирландского батальона с Днем св. Патрика накануне парада в Лондоне
  • Участники парада в честь покровителя Ирландии в Дублине
  • Парад в Дублине, Ирландия
  • Ирландские танцы и гигантский св. Патрик на Трафальгарской площади в Лондоне<br>
  • Парад в честь покровителя Ирландии в Чикаго, 12 марта
  • Подсветка Рейнского водопада в Нойхаузене, Швейцария
  • День св. Патрика в Сиднее
  • Участник парада в Нью-Йорке
  • Фонтан перед Белым домом в Вашингтоне в День св. Патрика стал зеленым
  • Волынщик на параде в Мюнхене
  • Процессия к могиле св. Патрика в городе Даунпатрик, Северная Ирландия. Считается, что святой прибыл с миссией именно в эту местность<br>
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