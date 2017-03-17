Как в мире отмечают День святого Патрика
Шествия, танцы, подсветка водопада и маскарад
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Мидлтон) поздравляют гвардейцев ирландского батальона с Днем св. Патрика накануне парада в Лондоне
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Участники парада в честь покровителя Ирландии в Дублине
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Парад в Дублине, Ирландия
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Ирландские танцы и гигантский св. Патрик на Трафальгарской площади в Лондоне
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Парад в честь покровителя Ирландии в Чикаго, 12 марта
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Подсветка Рейнского водопада в Нойхаузене, Швейцария
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День св. Патрика в Сиднее
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Участник парада в Нью-Йорке
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Фонтан перед Белым домом в Вашингтоне в День св. Патрика стал зеленым
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Волынщик на параде в Мюнхене
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Процессия к могиле св. Патрика в городе Даунпатрик, Северная Ирландия. Считается, что святой прибыл с миссией именно в эту местность
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