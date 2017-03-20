Скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер
Американский миллиардер, банкир и филантроп умер в возрасте 101 года
Американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер умер в США в возрасте 101 года, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи, фото 2015 г.
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Дэвид Рокфеллер окончил частную школу Линкольн в Манхэттене, основанную американским философом Джоном Дьюи и финансируюмую фондом Рокфеллера-старшего. В 1936 г. он окончил Гарвардский университет, следующий год учился в Лондонской школе экономики и политических наук (на фото). В 1940 г. он защитил степень доктора экономики в Чикагском университете
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Рокфеллер был самым младшим из шести братьев. На фото с ними во время торжественного ужина, организованного Национальным институтом социологии, 1967 г.
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Джон с супругой Маргарет (Пегги) Макграф Рокфеллер. Пара поженилась в 1940 г., у них родились два сына и четыре дочери. Фото 1951 г.
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Рокфеллер (справа) с будущим президентом США Джоном Кеннеди (слева) и Брэдфордом Уошберном, директором Бостонского научного музея – все они были членами попечительского совета в Гарварде, фото 1960 г.
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Джон Рокфеллер (второй слева) на праздновании юбилея Нью-йоркского небоскреба Rockefeller Center в 1982 г. Торт-реплика был сделан к 50-летию 56-этажного здания. Позже миллиардер сыграл важную роль в отстаивании прав семьи Рокфеллеров на небоскреб, пишет The New York Times
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В 1946 г. Рокфеллер начал карьеру в Chase National Bank, переименованный в 1955 г. в Chase Manhattan. Дэвид Рокфеллер пробирался вверх по карьерной лестнице, работая в различных подразделениях. Президентом этого банка он был назначен 1 января 1969 г. В 1981 г. ушел в отставку
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Рокфеллер много путешествовал и занимал не последнее место на политической арене, напоминает The New York Times. На фото с тогдашним министром иностранных дел России Евгением Примаковым перед началом встречи с делегацией Совета по международным отношениям США
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Уже в конце 40-х годов Рокфеллер возглавил попечительский совет Нью-йоркского музея современного искусства (на фото во время вечеринки в музее, 2015 г.) Рокфеллер был известным филантропом, на протяжении своей жизни он жертвовал десятки и сотни миллионов музею, Гарварду и Университету Рокфеллера. Собственная коллекция искусства миллиардера включала около 15 000 произведений
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В 2002 г. в возрасте 87 лет Д. Рокфеллер опубликовал книгу «Воспоминания», описав жизнь трех поколенений семьи Рокфеллеров. Когда у него спросили, почему он ее написал, он ответил в свойственном ему сдержанном тоне: «Ну, мне показалось, что у меня была интересная жизнь», – цитирует миллиардера The New York Times
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