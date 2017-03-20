Скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

Suzanne Plunkett / AP

В 2002 г. в возрасте 87 лет Д. Рокфеллер опубликовал книгу «Воспоминания», описав жизнь трех поколенений семьи Рокфеллеров. Когда у него спросили, почему он ее написал, он ответил в свойственном ему сдержанном тоне: «Ну, мне показалось, что у меня была интересная жизнь», – цитирует миллиардера The New York Times

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