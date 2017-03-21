Новая форма сотрудников метро
Одежда изменится у машинистов, дежурных по станции и инспекторов службы безопасности
Метрополитен показал новую форму машинистов, дежурных по станции и инспекторов службы безопасности. Презентация прошла на станции «Котельники», где открылся склад форменной одежды московского метро
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Конкурс на разработку дизайна новой форменной одежды Московский метрополитен объявил в 2014 г. От дизайнеров требовалось выбрать подчеркнуто строгий стиль, запоминающееся сочетание цветов
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На новую форму метрополитен планировал выделить 6,7 млн руб., сообщал ТАСС
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«На разработку формы и выбор материалов ушло более двух лет. И наконец-то состоялся долгожданный конкурс», – сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов (цитата по АГН «Москва»)
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Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует символика и логотип метро
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В состав формы входят блузы, трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты, куртки, юбки, а также галстуки, головные уборы и шейные платки, сообщает АГН "Москва"
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«Каждый сотрудник, придя на склад, должен получить электронный талон, после чего его просят пройти в один из кабинетов, где ему выдают комплект форменной одежды, который можно примерить в специальном помещении», - уточнили в организации
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Сейчас еще использутеся форма образца 2010 г., сообщает АГН "Москва"
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