Новая форма сотрудников метро

М. Стулов / Ведомости

«Каждый сотрудник, придя на склад, должен получить электронный талон, после чего его просят пройти в один из кабинетов, где ему выдают комплект форменной одежды, который можно примерить в специальном помещении», - уточнили в организации

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