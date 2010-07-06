Семенье разрешили участвовать в женских соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила, что бегунья Кастер Семенья может продолжать участвовать в женских соревнованиях. Ассоциация приняла во внимание результаты сложных гормональных тестов, на которые ушел почти год и которые подтвердили принадлежность бегуньи к женскому полу.

Споры вокруг пола 18-летней спортсменки возникли после чемпионата мира по легкой атлетике 2009 г. Семенья финишировала первой на дистанции 800 м, однако судьи утверждали, что бегунья и внешне, и по физическим характеристикам больше похожа на мужчину. С тех пор Семенья не участвовала в международных соревнованиях.