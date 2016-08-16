Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's отменена

Сделка по продаже на аукционе Sotheby's автомобиля Austin Princess, принадлежавшего Джону Леннону и запечатленного в видеоклипе на его песню Imagine, в итоге так и не состоялась, сообщает ТАСС. На прошедших в среду торгах автомобиль был продан за 135 000 фунтов стерлингов ($181 000), а официальный представитель аукционного дома сообщила агентству, что общая сумма сделки с учетом комиссионного сбора и налога на добавленную стоимость составила 151 200 фунтов ($202 000). Однако сегодня сделка была отменена. Хотя эстимейт лота в 65 000 фунтов ($87 000) был превышен более чем в два раза, продавец рассчитывал на другой результат. «На тот момент (завершения публичных торгов по лоту) так оно и было, но позднее было принято решение, что сделка осуществлена не будет, поскольку итоговая сумма оказалась ниже оценочной стоимости лота», - цитирует ТАСС слова официального представителя Sotheby's.

Средства, вырученные от продажи Austin Princess, должны были быть переданы благотворительным организациям, прежде всего Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), работу которого поддерживал сам Леннон.