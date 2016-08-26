В Лигу чемпионов UEFA будут автоматически выходить клубы четырех сильнейших ассоциаций

Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA изменил формат отбора участников Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2018/2019 гг. по 2020/2021 гг. Как сообщает сайт союза, изменения утверждены исполкомом UEFA по рекомендации комитета UEFA по клубным соревнованиям и исполкома Ассоциации европейских клубов после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

С 2018 г. победитель Лиги Европы будет получать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как сейчас он может попасть в раунд плей-офф.

В групповой этап Лиги чемпионов будут автоматически попадать по четыре сильнейших клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом.

Вводится новая система подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба. Исключением станет ситуация, если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации. При расчете коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Побеждавшие в Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы получат дополнительные очки.

В обоих турнирах существенно увеличатся отчисления клубам и лигам. Новая четырехступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится, сообщает пресс-служба союза.

Разделение на «Путь чемпионов» и «Путь представителей» лиг в Лиге чемпионов сохранится и оставит клубам шанс пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных турнирах, говорится в сообщении. В групповом этапе Лиги чемпионов UEFA останется 32 клуба, 16 из которых выходят в плей-офф. В основной сетке Лиги Европы UEFA останется 48 команд.

Будет создана дочерняя компания UEFA Club Competitions SA, стратегическая роль которой заключается в формировании будущей структуры и управлении клубными турнирами. Половину исполнительных директоров организации будет назначать UEFA, половину - АЕК.