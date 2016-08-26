Семин станет главным тренером «Локомотива» – «Спорт-Экспресс»

О назначении новым главным тренером «Локомотива» Юрия Семина изданию «Спорт-Экспресс» сообщил бывший технический директор железнодорожников Андрей Кирьяков.

В настоящее время Семин находится в Баковке и принимает дела. Исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Пашинин сегодня пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство «Локомотива» вело переговоры с Курбаном Бердыевым и Юрием Семиным. Семин стал самым успешным тренером в истории «Локомотива» - под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат страны, четыре раза победил в Кубке страны и выиграл два Суперкубка России.