Российские гандболистки перечислят 1,5 млн рублей отстраненным паралимпийцам

Женская сборная России по гандболу, завоевавшая олимпийское золото в Рио-де-Жанейро, перечислит 1,5 млн руб. паралимпийской команде. Об этом заявил агентству «Р-спорт» президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Ранее, 23 августа, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении россиян от Паралимпийских игр - 2016 и лишении ПКР членства в организации.

По словам Шишкарева, предложение передать деньги паралимпийцам - инициатива самих гандболисток. «Я очень приветствую эту инициативу, молодцы, очень благодарен им за это!» - подчеркнул он.

Шишкарев также сказал, что собирается в ближайшем будущем заняться продвижением паралимпийского гандбола.