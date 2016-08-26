Паралимпийский комитет России обжаловал отстранение от Игр в Рио

Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, президент ПКР Владимир Лукин.

Жалоба будет рассмотрена в понедельник, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на слова Лукина. Он добавил, что члены паралимпийской сборной также могут обжаловать решение суда в индивидуальном порядке.

23 августа CAS отклонил апелляцию ПКР на решение от 7 августа о приостановке членства комитета в Международном паралимпийском комитете. Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые пройдут с 7 по 18 сентября в Бразилии.