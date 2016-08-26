Шойгу наградил чемпионов и призеров Олимпиады ведомственными медалями

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил олимпийских чемпионов и призеров Игр ведомственными медалями и присвоил очередные воинские звания.

"Вы действительно бойцы, которые выиграли это сражение. Для нас это победа, когда на разных площадках в разных странах звучит гимн нашей страны", - сказал Шойгу.

"Всегда, когда ты понимаешь, что соперник сильный, и если ты не очень приличный человек внутри, ты пытаешься подсыпать соли в шиповки, сделать что-то еще - у каждого своя методика. В данном случае этим занимались не отдельные индивидуумы. В данном случае этим занимались серьезные, профессиональные ребята, которые получают хорошие деньги, живут в хороших условиях, вкусно едят, сладко спят", - сказал Шойгу.

Медалью «За воинскую доблесть» I степени награждены фехтовальщицы Софья Великая и Инна Дериглазова. Великой присвоено звание капитана, а Дериглазовой - старшего лейтенанта. Медаль «За воинскую доблесть» II степени получили фехтовальщики Алексей Черемисинов, Артур Ахматхузин и борец Сослан Рамонов. Черемисинов получил погоны капитана, Ахматхузин - лейтенанта. Медалями «За укрепление боевого содружества» награждены гимнастка Вера Бирюкова, фехтовальщица Яна Егорян и гимнастка Маргарита Мамун, а медалями «За трудовую доблесть» - гимнастка Алия Мустафина и фехтовальщик Тимур Сафин. Также медали «За укрепление боевого содружества» и «За трудовую доблесть» получили серебряные и бронзовые призеры Игр.