Василий Березуцкий станет капитаном сборной России по футболу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий станет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Турции. Об этом заявил во вторник, 30 августа, главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Завтра Березуцкий выведет команду на поле (с капитанской повязкой). То, что он сегодня на пресс-конференции, значит в первую очередь то, что он - заслуженный футболист", - сказал Черчесов (цитата по ТАСС).

Сборная России 31 августа в Анталье сыграет товарищеский матч с командой Турции, а 6 сентября на московском стадионе «Локомотив» примет сборную Ганы, напоминает «Р-Спорт».