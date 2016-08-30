Мамиашвили уверен в «чистоте» погибшего борца Кудухова

Руководитель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили остается уверен в «чистоте» погибшего борца Бесика Кудухова, которого могут лишить серебряной медали Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. Об этом он заявил во вторник, 30 августа, в комментарии «Р-Спорт».

"Светлая память ему, Боже упаси, даже язык не поворачивается сказать какие-то слова... Ничто не может бросить тень на его светлую память. В наших сердцах он останется чистым, светлым, жаждущим самореализации отзывчивым человеком", - сказал он.

Мамиашвили подчеркнул, что не представляет, как Кудухова могут лишить награды.

Кудухов на Олимпиаде в Лондоне стал обладателем серебра в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 60 кг. Во вторник газета Indian Express написала, что индийский борец Йогешвар Дутт, завоевавший тогда бронзу, получит серебряную медаль, так как допинг-проба Кудухова дала положительный результат после перепроверки. Международный олимпийский комитет (МОК) не подтвердил факт нарушения Кудуховым антидопинговых правил.

Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 г. под Армавиром в возрасте 27 лет.