Мамиашвили извинился перед борцом Тражуковой

Руководитель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили извинился перед борцом Инной Тражуковой за то, что ударил ее и «обвинил в предательстве Родины» во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБР.

Мамиашвили пояснил, что инцидент в Рио был вызван огромным напряжением и нервозностью, «которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за результат, которая лежала на команде».

"Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга и объединив усилия, можно решить эти большие задачи", - подчеркнул он.

19 августа Тражукова заявила, что после проигрыша Монике Михалик из Польши за третье место на Олимпиаде в Бразилии Мамиашвили подошел к ней и нахамил, несколько раз ударив ее по лицу. По ее словам, конфликт произошел при свидетелях. Спортсменка говорила о желании написать заявление в прокуратуру и сообщить о данном инциденте министру спорта России Виталию Мутко.