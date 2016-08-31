МОК лишил медалей ОИ-2008 трех российских спортсменов из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал трех российских спортсменок по итогам перепроверки допинг-проб, взятых на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 г. Об этом говорится в обнародованном в среду, 31 августа, заявлении на сайте МОК.

В частности, санкции наложены на тяжелоатлета Надежду Евстюхину, завоевавшую бронзовую медаль Игр в весовой категории 75 кг, серебряного призера Игр в Пекине Марию Шаинову, выступавшей на турнире по тяжелой атлетике в весовой категории 58 кг, и легкоатлетку Татьяну Фирову, которая завоевала серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м.

Также дисквалификации по итогам перепроверки подверглись тяжелоатлеты: Александр Дудогло (Молдавия, 9-е место в категории до 69 кг на Играх-2008), Интигам Заиров (Азербайджан, 9-е место в категории до 85 кг) и Тигран Мартиросян (Армения, 3-е место в категории до 69 кг).

Все призеры Игр обязаны вернуть медали.