Власти Москвы решили восстановить здание сгоревшей библиотеки ИНИОН

Здание Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, которое сильно пострадало из-за пожара в феврале 2015 г., будет реконструировано, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. «Принято решение о восстановлении и реконструкции здания библиотеки с увеличением площади более чем на 5000 кв. м», - цитирует его агентство «Интерфакс».

Тимофеев заявил, что после завершения реконструкционных работ строение сохранит функционал и будет вновь использоваться для ведения научной деятельности. «Ранее площадь здания составляла 30 000 кв. м, после завершения работ площадь увеличится до 35 500 кв. м», - уточнил он.

В январе 2015 г. в ИНИОНе возник пожар с обрушением кровли. Площадь пожара, бушевавшего двое суток, составила 2000 кв. м. В результате пострадала уникальная библиотека института, насчитывавшая 14,2 млн экземпляров на древних, современных восточных, европейских и русском языках. Потери превысили 5 млн экземпляров.