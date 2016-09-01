Прокуратура Швейцарии завела уголовное дело против членов оргкомитета ЧМ-2006

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против членов оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 г. в Германии Франца Беккенбауэра, Вольфганга Нирсбаха, Тео Цванцигера и Хорста Рудольфа Шмидта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Швейцарского федерального бюро юстиции (FOJ).

Они обвиняются в мошенничестве, преступной халатности, отмывании денег и незаконном присвоении средств во время их деятельности в Немецком футбольном союзе (DFB). Расследование касается финансирования гала-вечера, на который изначально была выделена сумма в 7 млн евро, позже она была снижена до 6,7 млн, отмечает «Р-спорт».

Фигуранты дела подозреваются в том, что знали, что 6,7 млн были потрачены не на организацию вечера, а на погашение долга, не имеющего отношения к DFB. Подозреваемые умышленно ввели в заблуждение других членов совета оргкомитета ЧМ-2006, что привело к финансовым потерям DFB.

Некоторые преступные действия были совершены на территории Швейцарии, которая, как предполагается, стала местом незаконного обогащения подозреваемых.

Беккенбауэр занимал посты вице-президента DFB и главы оргкомитета ЧМ-2006, Нирсбах был главой DFB и вице-президентом оргкомитета ЧМ-2006, Цванцигер - вице-президентом оргкомитета ЧМ-2006, Шмидт - генсеком DFB и вице-президентом оргкомитета ЧМ-2006.