Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Немецкий гонщик Нико Росберг из команды «Мерседес» выиграл Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», передает ТАСС.

На втором месте оказался британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», на третьем - немец Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» по техническим причинам сошел с трассы на 38-м круге. До схода он был на 16-м месте.

Несмотря на победу, Росберг не смог выйти на первое место в общем зачете, но он сократил отставание от Хэмилтона до двух баллов. После 14 этапов лидерство остается за британцем, Росберг - на втором месте, на третьем - Даниэль Риккьярдо из «Ред Булла».

Следующий этап - Гран-при Сингапура - пройдет на ночной городской трассе «Марина Бей» 16-18 сентября.