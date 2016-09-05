Санкт-Петербург признан лучшим туристическим направлением Европы

В Италии состоялась церемония награждения международной премией World Travel Awards. Второй год подряд лучшим туристическим направлением Европы признан Санкт-Петербург. «Около 1 млн наших избирателей выбрали лучших из лучших среди участников этого высококонкурентного рынка, и я искренне поздравляю всех победителей с их сегодняшним успехом», – сказал президент премии Грэм Кук. По его словам, которые приводит петербургская администрация, «все голосующие определили Санкт-Петербург как лучшее направление на континенте».

За звание самого привлекательного для туристов города наряду с Санкт-Петербургом боролись Амстердам, Барселона, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир, Рим, Флоренция и Венеция. Главными критериями при выборе победителя стали уровень безопасности и развитая инфраструктура.

Лучшим авиаперевозчиком названа немецкая авиакомпания Lufthansa. Французская компания Europcar стала лучшей в сфере аренды автомобилей. Французский город Лион признан лучшим для городской турпоездки. Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 г. Ее лауреатами становятся лучшие поставщики туристических услуг.