К Центру драматургии и режиссуры присоединят театр «А.Р.Т.О.»

Департамент культуры Москвы проведет реорганизацию театра «Актерское режиссерское театральное общество» – он будет присоединен к Центру драматургии и режиссуры (ЦДР). «Окончание слияния планируется в конце 2016 г. Артисты театра «А.Р.Т.О.» вольются в труппу ЦДР, но при этом творческая индивидуальность коллектива будет сохранена», – говорится в сообщении на сайте департамента культуры Москвы. Театр «А.Р.Т.О.» был образован в 2004 г. творческой группой Николая Рощина Ship of Fools. В 2006 г. «А.Р.Т.О.» получил статус государственного учреждения культуры города Москвы. Также сообщается, что художественный руководитель «А.Р.Т.О.» Николай Рощин покинул свой пост по собственному желанию и с сентября станет главным режиссером Александринского театра в Петербурге. Как пояснил директор ЦДР Владимир Панков, месяц назад назначенный на эту должность руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским, Николай Рощин будет приезжать в Москву и ставить спектакли в своей лаборатории «под шапкой ЦДР».