Кассовые сборы за лето стали рекордными в истории российского проката

Этим летом российский прокат показал рекордные сборы. По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», бокс-офис с июня по август составил 12,9 млрд руб. в России и СНГ (из них 12 млрд в России), что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За летние месяцы кинотеатры посетили 54,5 млн зрителей (из них 50,1 млн в России) – на 12% больше, чем в 2015 г.

Самыми кассовыми фильмами стали «Отряд самоубийц», собравший к концу августа 1,6 млрд руб. в России и СНГ, «Тайная жизнь домашних животных» (1,74 млрд руб.) и «Иллюзия обмана 2» (1 млрд руб.). Среди российских фильмов больше всего собрали «Завтрак у папы» (75 млн руб.), «Одноклассницы» (51 млн руб.) и «Диггеры» (41 млн руб.). Доля российских картин в летний период составила 2%.