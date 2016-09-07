Электротеатр «Станиславский» откроет фотовыставку и Малую сцену

Московский электротеатр «Станиславский» откроет новый сезон фотовыставкой своего штатного фотографа Олимпии Орловой под названием «Backstage. Взгляд из-за кулис». На Основной сцене электротеатра запланированы две большие премьеры. В ноябре покажут мольеровского «Тартюфа», режиссером которого станет Филипп Григорьян. На декабрь намечена премьера «Перед заходом» в постановке Владимира Космачевского. Предстоящий творческий год также ознаменуется вводом в строй Малой сцены. Она представляет собой двухэтажное здание общей площадью 400 кв. м с отдельным входом, многофункциональным фойе и залом-трансформером на 70–100 мест. Раньше на месте Малой сцены располагались производственные мастерские. Теперь эта территория превращена в полноценную сценическую площадку, предназначенную прежде всего для дебютов молодой режиссуры. Откроется Малая сцена 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова «Фантазии Фарятьева». Следующей премьерой Малой сцены, которая состоится в октябре, будет режиссерский и композиторский дебют Александра Белоусова. Он выступит автором и постановщиком камерной оперы «Маниозис» по текстам Спинозы. В течение сезона на Малой сцене будет выпущено более 10 дебютных спектаклей, информировали в пресс-службе.