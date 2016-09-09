Главный тренер сборной России по боксу Лебзяк уволен с поста

Исполком Федерации бокса России принял решение не продлевать контракт с Александром Лебзяком на посту главного тренера сборной России по боксу.

«Большинство собравшихся членов исполнительного комитета Федерации высказались за то, чтобы сменить главного тренера сборной команды России. На этот пост был избран Олег Меньшиков, ранее возглавлявший юниорскую сборную страны по боксу», - говорится в сообщении Федерации бокса России на официальной странице в соцсети «В контакте».

Сборная России по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовых награды.

Ранее Лебзяк сообщал, что вместе с тренерским штабом написал заявление об отставке еще до неудачного выступления российских боксеров на Олимпиаде в Рио. «Я за месяц до отъезда сюда написал с тренерским коллективом заявление об отставке. Раньше я об этом не говорил, теперь говорю. Я считаю, что они должны сюда ехать и отстаивать государство, они должны драться здесь, они тут не просто ради того, чтобы попасть на Олимпиаду, они должны драться здесь, вот как Егоров Вася. За 25 дней до отъезда сюда мы с тренерским штабом написали заявление об уходе. Направили на рассмотрение в Минспорт», – цитирует ресурс слова тренера.