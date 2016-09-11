Умер создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

На 75-м году жизни умер советский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист России Эдуард Назаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного фестиваля «Крок», президентом которого он был. «Он давно болел, были проблемы с сосудами», – отметил собеседник агентства. Время и дата прощания пока не сообщаются.

Наиболее известными режиссерскими работами мультипликатора считаются «Жил-был пес», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову». Как художник-постановщик он делал анимационные ленты «Винни-Пух», «Остров» и др.

Назаров закончил Строгановское художественно-промышленное училище, работал в мультипликации с 1959 г. C 1979 по 2000 г. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 г. совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком, Юрием Норштейном организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар».

В пресс-службе фестиваля «Крок» отметили, что Назаров до последнего момента активно работал – давал консультации студентам и своим бывшим ученикам, читал десятки сценариев, работал в составе экспертного совета национальной анимационной премии «Икар».