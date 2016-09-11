«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в ворота «Локомотива» забил полузащитник Ивелин Попов на 25-й минуте матча.

Победа позволила «Спартаку» обойти ЦСКА и вернуться на первое место в турнирной таблице (16 баллов). «Локомотив», потерпевший первое поражение в этом сезоне, располагается на девятой строчке (7 очков). В следующем туре «Спартак» 16 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Локомотив» днем позже примет «Уфу».