Станислас Вавринка впервые выиграл US Open

Швейцарец Станислас Вавринка в финале Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Как сообщает ВВС, он выиграл по итогам четырех сетов со счетом 6:7 (1:7 на тай-брейке), 6:4, 7:5, 6:3. На этом турнире Вавринка был посеян под третьим номером. Для него это первая победа на US Open и третья - в турнирах Большого шлема.

Джокович хорошо начал финальный матч, но к четвертому часу поединка явно устал.

Комментируя свою победу, 31-летний Вавринка заявил, что никогда не ставил себе цель выиграть Большой шлем, но он всегда старается полностью выложиться и показать наилучший результат, на какой он способен.