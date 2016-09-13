Сборная Китая завоевала 50 золотых медалей за пять дней Паралимпийских игр

Сборная Китая за первые пять дней соревнований Паралимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро завоевала 50 золотых медалей и с этим результатом уверенно лидирует в медальном зачете.

Кроме наград высшей пробы в активе китайской команды еще 40 серебряных и 28 бронзовых медалей. На втором месте в неофициальном медальном зачете идут британские спортсмены (28-16-19), а на третьем - команда Украины (22-19-20).

На прошлой летней Паралимпиаде в Лондоне в 2012 г. больше всех медалей также завоевал Китай – 231 (95, 71, 65). На счету сборной России было 102 медали (36, 38, 28) и в медальном зачете она стала третьей, уступив сборной Великобритании (120 наград).

Напомним, что российские спортсмены не участвуют в Играх–2016 из-за допингового скандала. Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от Паралимпийских игр в Рио и лишил Паралимпийский комитет России членства в организации.