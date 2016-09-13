Россия получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2020 году

Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду 2020 г. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

«Поздравляю Ханты-Мансийск. В борьбе за право провести шахматную олимпиаду он обошел такие страны, как Аргентина и Словакия», - сказал Илюмжинов (цитата по ТАСС).

Решение провести в России Всемирную шахматную олимпиаду было принято на конгрессе FIDE, проходящем в Баку, во время проведения XXXXII олимпиады, рассказал агентству «Р-спорт» директор представительства Международной шахматной федерации (FIDE) в России Берик Балгабаев. Ханты-Мансийск в 2010 г. уже принимал аналогичное соревнование.

Шахматные олимпиады проводятся каждые два года. В 2018 г. соревнования пройдут в Батуми.