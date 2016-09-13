Эрмитаж назван лучшим музеем в Европе – TripAdvisor

Сайт для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor объявил победителей голосования Travelers' Choice в категории «Музеи», лучшим в России и Европе и третьим в мире стал Государственный Эрмитаж. «В этом году Государственный музей Эрмитаж повторил успех 2014 года и стал не только лучшим музеем России и Европы, но и вошел в тройку мировых лидеров. Победители были определены по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов и рейтинг музеев в разных странах мира на основе данных, собранных в течение 12 месяцев», – пояснили в пресс-службе.

На втором месте в топ-10 по России оказалась Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, на третьем – музей-заповедник «Царицыно». Всего в десятке пять петербургских музеев, четыре московских и подводная лодка Б-413 в Калининграде. Топ-10 лучших музеев мира возглавил музей Метрополитен в Нью-Йорке, на второй строчке рейтинга – Художественный институт Чикаго.