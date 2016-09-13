WADA подтвердило взлом антидопинговой базы данных

В Международной федерации тенниса (ITF) подтвердили, что им известно о взломе антидопинговой базы WADA, рассказал «Р-спорту» представитель ITF. «Международная федерации тенниса сегодня получила уведомление от WADA о том, что ADAMS, антидопинговая база организации, была взломана и копии сертификатов, разрешающих терапевтическое использование препаратов, были размещены в интернете», - заявил представитель ITF.

По его словам, организация взаимодействует с WADA, чтобы понять масштабы взлома и его характер. Какие-то дополнительные комментарии последуют после анализа всей информации.

В СМИ появилась информация о том, что теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн с разрешения WADA принимали запрещенные препараты в терапевтических целях. Об этом говорится в документах, распространенных группой хакеров Fancy Bear, которая взломала базу данных агентства. Сестры Уильямс и гимнастка Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпийских играх в Рио, заявил Международный олимпийский комитет.