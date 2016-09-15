МОК осуждает действия хакеров, порочащих репутацию «чистых» спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) решительно осуждает методы хакеров, которые направлены на то, чтобы опорочить репутацию «чистых» спортсменов. Об этом заявили в четверг, 15 сентября, агентству «Р-спорт» в пресс-службе МОКа.

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 российского боксера Миши Алояна.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать содействие WADA в борьбе с киберпреступностью, если организация обратится с таким запросом.