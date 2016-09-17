«Томь» обыграла «Арсенал» с матче чемпионата России по футболу

Томский футбольный клуб «Томь» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Томске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в ворота тульской команды забил защитник Виталий Дьяков на 25-й минуте матча.

Благодаря победе «Томь» поднялась на 9-е место в турнирной таблице (7 очков), «Арсенал» опустился на 13-ю строчку (5 баллов). В следующем туре «Арсенал» 25 сентября примет грозненский «Терек», а «Томь» днем позже на выезде сыграет с казанским «Рубином».