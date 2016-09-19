Россия проиграла Швеции первый матч Кубка мира по хоккею

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла шведской команде в стартовом матче Кубка мира по хоккею.

Игра проходила в ледовом дворце «Эйр Канада-центр» в Торонто. Голы у победителей забили Габриэль Ландескуг (31-я минута) и Виктор Хедман (33). У россиян отличился Александр Овечкин (60). Он также на последней секунде матча сравнял счет, но судья не засчитали гол.

Во втором матче Кубка мира россияне встретятся с командой молодых звезд Северной Америки, шведы же сыграют с финнами.