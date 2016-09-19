«Игра престолов» получила три «Эмми»

«Игра престолов» (Game Of Thrones) признана лучшим драматическим сериалом, по мнению американской телеакадемии. Сериал всего получил три «Эмми» на 68-й церемонии вручения этой премии, которая прошла 18 сентября в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе. «Игра престолов» становится лучшим драматическим сериалом второй год подряд. Как сообщает USA Today, по количеству наград победил первый сезон мини-сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story) -

- «Народ против О. Джея Симпсона» (The People v. O.J. Simpson). Он получил «Эмми» как лучший мини-сериал, также наград за лучшее исполнение ролей удостоились Сара Полсон и Корни Вэнс.

Лучшим комедийным сериалом второй год подряд стал «Вице-президент» (Veep), снявшаяся в нем Джулия Луис-Дрейфус признана лучшей комедийной актрисой. «Эмми» за лучшее исполнение комической роли получил Джеффри Тэмбор за работу в «Очевидном» (Transparent).

Специальная серия сериала «Шерлок» (Sherlock) - «Безобразная невеста» (The Abominable Bride) - признан лучшим телефильмом.

В драматических сериалах отмечена работа Рами Малека в «Мистере Роботе» (Mr Robot) и Татьяны Маслани в сериале «Темное дитя» (Orphan Black).