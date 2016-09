Умер создатель картин «Секреты Лос-Анджелеса» и «8 миля»

В США умер режиссер и сценарист Кертис Хэнсон, лауреат «Оскара» за сценарий к фильму «Секреты Лос-Анджелеса» (L.A. Confidential). 20 сентября вечером он был найден дома мертвым, сообщает АР со ссылкой на представителя полиции Лос-Анджелеса. По его словам, смерть наступила от естественных причин. Хэнсону был 71 год.

Кертис Хэнсон родился в Неваде, но вырос в Лос-Анджелесе. Он бросил школу ради работы фотографом и редактором для журнала Cinema. Работать над сценариями и заниматься режиссурой он начал в 1970-х, но серьезный успех пришел к нему с картиной «Рука, качающая колыбель» (The Hand That Rocks the Cradle) в 1992 г. Также среди известных лент Хэнсона «Дикая река» (The River Wild, 1994 г.) с Мэрил Стрип и Кевином Бэйконом, «Вундеркинды» (Wonder Boys, 2000 г.) с Тоби Магуайром и Майклом Дугласом и «8 миля» (8 Mile, 2002 г.) с Эминемом. «Секреты Лос-Анджелеса» были номинированы на «Оскара» в девяти категориях, но получили только две награды, в том числе за адаптированный сценарий Хэнсона и лучшую женскую роль (Ким Бейсингер).