ФАС оштрафовала Artplay за непристойную рекламу выставки Босха

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Управляющую компанию Артплэй» на 100 000 руб. за рекламу выставки «Босх. Ожившие видения» в Центре современного искусства Artplay, сообщается на сайте ведомства.

В августе 2016 г. ФАС признала рекламу выставки непристойной и обязала Artplay убрать постеры, которые вызвали недовольство одного из москвичей. На рекламных плакатах были изображены персонажи картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». На управляющую компанию также был наложен штраф, его размер не уточнялся.

Выставка «Босх. Ожившие видения» приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Выставка будет открыта до 30 сентября.