WADA обнародовало русскоязычную версию доклада Макларена о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена на русском языке.

«В докладе, который был представлен только на английском языке, изложены выводы профессора Макларена относительно обвинений в применении допинга в спорте, опубликованных в CBS "60 Minutes" и в The New York Times 8 и 12 мая 2016 г. соответственно», - отмечается в сообщении пресс-службы WADA. «Следует отметить, что в случае каких-либо разночтений между английской и русской версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке», - подчеркивается в сообщении.

На основании доклада Макларена от 18 июля была не допущена на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сборная России по легкой атлетике за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, а также команда тяжелоатлетов в полном составе. Позже на основании этого же доклада участвовать в Играх было запрещено и паралимпийской сборной России.