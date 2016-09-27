Музей Ленина в Разливе объявил конкурс на проект нового здания

Музейный комплекс в Разливе объявил конкурс на лучший проект нового здания для музея «Сарай» и благоустройство прилегающей территории. Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы музея, вырос интерес посетителей на услуги, которые предоставляет учреждение, но для различных занятий и мероприятий нет специальных помещений и крытой площадки. Поэтому музей не может увеличить количество и улучшить качество музейных программ. «Занятия с посетителями приходится проводить на улице», - отметил он.

Заявки на конкурс принимаются до 28 октября, победитель будет определен в конце января 2017 г. Авторы лучшего проекта получат компактную рабочую станцию для сложной 3D-графики, занявших второе и третье места также ждут ценные призы.

Ныне существующие здания музейного комплекса не будут меняться. Музею нужно еще и новое современное здание.

«Музейный комплекс в Разливе стремится к обеспечению современного подхода к музейной территории, к развитию и расширению своей рекреативной функции. Новое здание должно стать архитектурным символом развивающегося музея, а также примером создания современного комфортного общественного пространства, сочетающего в себе культурно-просветительскую и туристско-рекреационную деятельности», - цитирует «Интерфакс».

Посещение музея «Сарай» как историко-революционного памятника началось в 1925 г., когда после смерти Ленина было решено увековечить места его последнего подполья, напоминает «Интерфакс». Лидер партии большевиков скрывался здесь несколько дней в июле 1917 г. Вскоре Ленин и Зиновьев под видом финских косцов были переправлены на глухой берег озера Сестрорецкий Разлив, где поселились в шалаше. Когда Ленин жил в шалаше за озером Разлив, сарай выполнял функцию явочной квартиры.