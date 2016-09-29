WADA решило, что московской лаборатории не нужен независимый консультант

Испанский независимый консультант Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ксавье де ла Торре, который должен был работать в московском антидопинговом центре, так и не приступил к работе по решению WADA, сообщила агентству «Р-Спорт» исполняющая обязанности руководителя центра Марина Дикунец.

Испанец должен был помочь московскому антидопинговому центру в процессе получения новой аккредитации. WADA 15 апреля отозвало аккредитацию лаборатории по причине несоблюдения центром международных антидопинговых стандартов.

«Должен был приехать независимый консультант, испанец Ксавье де ла Торре, это обсуждалось, но после выхода отчета независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена WADA решило, что он не должен сюда приезжать», - сказала Дикунец по телефону.

Также Дикунец предположила, что процесс переаккредитации московского центра может начаться только после полного возобновления деятельности РУСАДА.

«Мы находимся в очень подвешенном состоянии, - считает Дикунец. - По всей видимости, как мне кажется, должна возобновить работу РУСАДА, и ее легитимность, прозрачность в плане антидопинговой программы (должна быть восстановлена), и только после этого будет рассматриваться вопрос о лаборатории. Мы периодически списываемся с нашими кураторами из WADA, но пока однозначного ответа на вопрос, когда и на что нам рассчитывать, к сожалению, нам не дали».