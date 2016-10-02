Гран-при Малайзии выиграла команда Red Bull

Пилоты команды Red Bull Дэниел Риккьярдо и Макс Ферстаппен заняли первое и второе места соответственно на Гран-при Малайзии в гонках «Формулы-1». Третье метро занял немец Нико Росберг из команды Mercedes.

На протяжении всего заезда лидировал британский пилот команды Mercedes Льюс Хэмилтон, но на 41-м круге у его болида неожиданно загорелся мотор, и Хэмилтону пришлось сойти с дистанции. Первое место британского гонщика в этом заезде могло принести команде Mercedes досрочную победу в Кубке конструкторов.

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso пришел к финишу 14-м.