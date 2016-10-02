«Зенит» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Голы в ворота москвичей забили Доменико Кришито (20-я минута, с пенальти), Артем Дзюба (33-я), Аксель Витсель (61-я) и Жулиано (87-я, с пенальти). Среди игроков «Спартака» голами отличились Сальваторе Боккетти (28-я минута) и Зе Луиш (37-я).

На данном этапе «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, «Зенит» на втором месте.