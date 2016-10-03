Вратарь «Анжи» Беленов займет место Акинфеева в сборной России

В российскую сборную по футболу вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева возьмут вратаря «Анжи» Александра Беленова, передает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

В пресс-службе ЦСКА заявили, что Акинфеев получил травму и вместе с другим футболистом клуба Ильей Помазуном отправится на обследование в Германию.

«Результаты обследования исключают в настоящее время участие игрока в тренировочном процессе в общей группе», - уточнили в пресс-службе ЦСКА.

В текущем сезоне Беленов провел в составе «Анжи» 9 матчей в чемпионате России, в этих играх он пропустил 9 мячей.