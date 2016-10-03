Хакеры опубликовали новую порцию данных о допинге олимпийцев

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала на своем сайте шестую порцию документов об употреблении участниками олимпиады допинга «по терапевтическим показаниям». Информация, как и прежде, получена при взломе баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во всех предыдущих случаях WADA подтверждала подлинность документов.

В шестой части публикации документов упомянуты 20 спортсменов, в частности двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом, которая принимала преднизолон, и британский триатлет Алистер Браунли — он употреблял ацетазоламид. Кроме того, в списке значатся спортсмены из США, Японии, Бразилии, Канады, Колумбии, Германии, Франции, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы и ЮАР.

Хакеры из Fancy Bears уже пять раз публиковали документы из взломанных баз данных WADA, согласно которым многие титулованные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, принимали допинг под прикрытием агентства в терапевтических целях. Агентство позволяло ряду известных атлетов, среди которых теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн, применять запрещенные препараты.